"Una notte al cinema: Qaos canta hollywood", le musiche iconiche del cinema sul palco

La compagnia Qaos presenta una novità assoluta "Una notte al cinema: Qaos canta hollywood", sabato 9 aprile, alle ore 21, al Teatro Maria Graffiedi di Forlì. E' un concert show con un cast di 50 interpreti, fra cantanti e ballerini, per celebrare la settima arte in chiave musicale: in novanta minuti, canzoni e balletti da 43 film eseguiti dal numeroso cast: saranno omaggiate pellicole come “Dirty dancing”, “Pretty woman”, “Sister act”, “The greatest showman”, “Flashdance”, “Cabaret”, “West side story”, “La febbre del sabato sera”, “La bella e la bestia”, “Una donna in carriera” e tantissimi altri.



Lo spettacolo fa parte della rassegna "I sole del tesoro2022" a cura di FO_Emozioni e Comune di Forlì.



Biglietti: € 15,00 interi, € 12,00 (ridotti soci e FO_Emozioni), € 10,00 (under 29). Omaggio per i ragazzi under14



Gallery



Info e prenotazioni: 3664987681 - tkts@qaos.it