Voci tutte al femminile in scena con "Donne sull'orli di una crisi di musical"

“Donne sull'orli di una crisi di musical... Encore!” va in scena un nuovo concert-show con piano e voci tutte al femminile al Teatro Testori di Forlì sabato 17 (data sold out) e domenica 18 ottobre alle ore 17 e 20:30.



Il progetto, un’ideale seconda parte dall’ elegante appuntamento del 2008, nasce per ripartire nel 2020 all’insegna della musica: venti donne, un pianoforte... una storia di racconti ed emozioni, sulle note dei successi dei più famosi e coinvolgenti numeri di musical theatre dagli spettacoli più belli: Nine, The Color Purple, Gypsy, City of Angels, Jeckyll and Hyde, Miss Saigon, We Will Rock You, A New Brain, Shrek, Waitress ...e non solo.

Direzione artistica e musicale di Graziana Borciani e Stefania Seculin. Al piano Maria Galantino. In scena Alessandra Catania, Alida Rossi, Anna Utili, Barbara Birestini, Bianca Sabiu, Dalila Visani, Daniela Cenni, Gloria Rassu, Ilaria Fustini, Jara Drei, Laura Zecchini, Maddalena Tumedei, Roberta Biserna, Sara Montanari, Silvia De Petris, Silvia Saviotti, Stefania Paganin, Vanessa Masi Calanna.

I posti sono limitati secondo la normativa vigente. La prenotazione è quindi caldamente consigliata per gestire al meglio l’organizzazione dello spettacolo ed assicurarsi un posto in sala. Non è prevista prevendita ma i biglietti verranno ritirati in loco presentandosi 1 ora prima dell’inizio dello show. Biglietti: 15€ intero, 13€ ridotto per ragazzi under29 e soci QAOS, gratis per under 14. Info e prenotazioni: 366 4987681 - tkts@qaos.it

