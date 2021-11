Qaos presenta "Invito a cena nel castello della bestia"

Torna in scena in versione aggiornata "Invito a cena del castello della Bestia" nuova versione della commedia gialla di Qaos sabato 13 novembre alle ore 21 e domenica 14 novembre alle ore 16 al Teatro Maria Graffiedi di Vecchiazzano di Forlì.

La buffa (e politicamente scorretta) vicenda portata in scedelle favole vengono invitati a cena in un lugubre castello isolato dal resto del mondo. Il biglietto li convocava gentilmente a trascorrere un piacevole weekend all’insegna della rimpatriata e del lavoro poiché l’ospite che li attendeva voleva far loro un’allettante proposta: mettere in piedi il musical più spettacolare di tutti i tempi! Ad un tale invito tutti accorrono senza porsi tanti problemi: una piacevole vacanza a base di ottimo cibo, relax e di un interessante lavoro è proprio quello che fa per loro. E’ tale il loro desiderio di raggiungere questa destinazione che decidono di ignorare delle strane sensazioni che ha assalito ognuno di loro alla lettura del nome dell’ospite che inaspettatamente li aveva convocati. Ma sembrava un invito abbastanza normale e quando il playboy ALADDIN (Gianluca Bonetti), la ricca JASMINE (Michela Santandrea), la ninfomane BIANCANEVE (Dalila Visani), l’isterica CENERENTOLA (Alessandra Cucchi), le petulanti ANASTASIA e GENOVEFFA (Stefania Paganin, Francesco Paolucci), il misogino QUASIMODO (Davide Molignoni), la sciancata ESMERALDA (Margherita Persiani), il depresso HERCULES (Daniele Rossi), la sagace MEGARA (Alba Vermiiglio), l'invalida MARY POPPINS (Alessandra Catania), la vedovella JANE BANKS (Ilaria Fustini), l’acida MULAN (Roberta Pugliese), il maggiordomo cieco LUMIERE (Massimo Biondi), la cameriera muta MRS POTTS (Paolo Cicchetti), la sexy camerierina BABETTE (Alessandra Casadei), la coppia PETER PAN e CAMPANELLINO (Alessandro Pasi, Virginia Monti) coi piccoli WENDY, GIANNI e MICHELE (Romina Zoli, Davide Linari, Eros Quercetani) e l’intellettuale POCAHONTAS (Valentina Amadori) lasciano le loro dimore, non vengono fermati neppure da quel tremendo temporale che da lì a poco avrebbe bagnato quella sera di novembre. Invito bagnato… invito fortunato. Ma questo invito sarà un’uscita che ricorderanno per l’eternità: l’invito a cena nel castello de… LA BESTIA (Samuele Babini)!



A TEATRO IN SICUREZZA: green pass, esito del tampone negativo e mascherine secondo la normativa vigente sono necessari per l’ingresso a Teatro. La prenotazione è caldamente consigliata per gestire al meglio l’organizzazione dello spettacolo ed assicurarsi un posto in sala. Non è prevista prevendita ma i biglietti verranno ritirati in loco presentandosi 1 ora prima dell’inizio dello show.



INFO E PRENOTAZIONI: 366 4987681 - tkts@qaos.it

BIGLIETTI: 13€ intero / 11€ ridotto per ragazzi under29 / Free ragazzi under14



Lo spettacolo è consigliato a un pubblico adulto.