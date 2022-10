"Luci-oh!": una serata concerto dedicata a Lucio Dalla

Qaos presenta in Prima Assoluta al Teatro Testori di Forlì sabatp 8 ottobre alle ore 21 " "LUCI-OH" CONCERT-SHOW ISPIRATO ALLA VITA ED AI SUCCESSI DI LUCIO DALLA", un nuovo spetacolo con band dal vivo ideato da Davide Molignoni



"Tutti abbiamo cantato le canzoni di Lucio Dalla: è uno degli artisti che più ha accompagnato gioie e solitudini di milioni di italiani. Dalla non cavalca le mode, trova un suo stile ancora oggi unico. Con la sua voce attraversa tanti generi musicali e con le sue melodie, le parole poetiche e graffianti ha conquistato classifiche e il cuore del pubblico. QAOS, da sempre specializzato in Teatro musicale presterà la verve canora e le capacità interpretative di più di venti dei suoi migliori cantanti, accompagnati da una band dal vivo e da un cast di ballerini e attori, a una serata che ripercorrerà in un nuovissimo concert-show i brani musicali più famosi, più belli e più iconici di Lucio Dalla, dagli anni ’70 fino alle canzoni più recenti. Per guidarci in un viaggio unico alla scoperto di Lucio e del suo genio" si legge in una nota di Qaos



Per info e prenotazioni:

366 4987681 - tkts@qaos.it



Biglietti:

15€ intero - 12€ ridotto Soci QAOS, FoEmo, U25 - Free U14



REGIA: Davide Molignoni

INTERPRETI: Alessandro Salieri, Valentina Cavalli, Alida Rossi, Irene Rossi, Romeo Molignoni, Olivia Molignoni, Enrico Palli, Mauro Morigi, Daniela Cenni, Samuele Babini, Alessandra Catania, Giovanni Zanotti, Michela Santandrea, Sara Dall’Olio, India Magnelli, Alba Vermiglio,Giulia Baccei, Marlen Mitermair, Maddalena Tumedei, Maria Assirelli, Silvia De Petris, Davide Molignoni.

BAND: Alessandro Padovani, Mirko Berlati, Daniele Zandoli, Francesco Brigliadori, Giacomo Toschi.

NARRATORE: Massimo Biondi.



FOTO E GRAFICA: Daniela Cenni.