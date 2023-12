Si può festeggiare la notte di San Silvestro con Qaos: Capodanno a teatro con lo spettacolo "Zorro The Musical" e a seguire il brindisi di mezzanotte e tanta musica da ballare per un veglione all’insegna dell’allegria e del divertimento.



Si inizia alle ore 21 con "Zorro The Musical" che per la prima volta Qaos propone a Forlì: si tratta di uno spettacolo con musiche dei Gipsy Kings e John Cameron, libretto di Stephen Clark e Helen Edmundson e testi di Stephen Clark. È ispirato alla biografia immaginaria del 2005 “Zorro, l’origine della leggenda”, scritta dall'autrice cilena Isabel Allende e contiene anche numerosi riferimenti a precedenti lavori legati a Zorro, in particolare al film del 1998 “La maschera di Zorro” con Antonio Banderas. Il musical originale ha debuttato in Gran Bretagna nel 2008 e ha vinto un premio “Olivier” – l’Oscar del Teatro inglese – per l’interpretazione della co-protagonista. La versione di Qaos è stata completamente tradotta in italiana da Agnese Prati mentre la regia e il riadattamento è a cura di Alberto Sebastian Ricci, storico regista dell’Associazione che da anni collabora anche con produzioni nazionali. La storia: un gruppo di Gitani mette in scena un loro vecchio mito, quello del leggendario eroe Zorro. Pueblo di Los Angeles, California: il piccolo Diego sta per essere mandato in Spagna per essere istruito all’Accademia Militare, suscitando l’invidia del fratello Ramon. Passano dieci anni e Ramon (Paolo Cicchetti) è diventato malvagio e ha preso il controllo del Pueblo. Diego (Francesco Paolucci) si sta divertendo molto a Barcellona, essendosi unito a un gruppo di artisti gitani e Luisa (Agnese Prati), sua amica fin da piccola, si reca da lui per convincerlo a tornare a Los Angeles. Dopo un lungo viaggio, in cui sono accompagnati dal Vecchio Gitano (Davide Linari); sua figlia, la cartomante Inez (Alba Vermiglio) – passionale amante di Diego – e dagli altri della compagnia gitana, una volta arrivati in California si trovano di fronte a una situazione molto drammatica, in cui i contadini sono vessati da Ramon, che utilizza le sue guardie, guidate dal goffo Sergente Garcia (Alfonso Porta), per reprimere ogni possibile libertà. Diego decide immediatamente di dare voce alla giustizia e si trasforma, all’insaputa di tutti, nell’eroe mascherato Zorro che, ben presto, si innamora di Luisa. A completare lo spettacolo un cast di circa 40 performer che si esibiranno su canzoni vivaci e famosissime tratte dal repertorio dei The Gipsy Kings (fra cui “Bamboleo”, “Djobi Djoba”, “Baila Me”), coreografie flamenche con nacchere, palmas e gonne vorticose; molti combattimenti con le spade, per un paio d’ore divertenti, spavalde ed esuberanti e con un pizzico di scene toccanti e commoventi. Un gran divertimento, insomma, per tutta la famiglia! E poi il classico brindisi di mezzanotte e un dj set per ballare e trascorrere insieme la prima notte del 2024.