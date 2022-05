Ultimo appuntamento per i 'Quadri musicali' con il quintetto Nyckelharpa Resonance

Con il quintetto Nyckelharpa Resonance, domenica 8 maggio, alle ore 11.30 si chiude il ciclo del Quadri Musicali 2022 al Ridotto del Teatro Diego Fabbri.

Il progetto musicale Nyckelharpa Resonance nato nel 2016 propone un Reading Musicale dal titolo “La Guida dei Pellegrini di San Giacomo de Compostela”. Un evento tra parole e musica che accompagnerà gli spettatori con il suono originale della viola d'amore a chiavi, e le letture. La formazione musicale composta da Paolo Cereda (Viola d'amore a chiavi, ghironda, symphonia), Giulia Colombo (Viola d'amore a chiavi, arpa, canto), Riccardo Dossi (Viola d'amore a chiavi, oud, liuto, percussioni, canto), Roberto Gardelli (Viola d'amore a chiavi, percussioni, canto) e Marco Suppo (Nyckelcello, viella a chiavi, cornamusa, canto) saraà accompagnata dalla voce narrante di Laura Sciancalepore.

Il viaggio musicale, partendo dai canti di origine religiosa medievale (periodo storico di origine della Nyckelharpa) si muoverà verso danze popolari e canzoni d’amore profane portate dai Trovatori delle corti occitane. Un cammino tra note e parole che percorre i passi del Pellegrino per trovare le analogie con Maria Maddalena, protagonista della grande esposizione ai Musei San Domenico, e in generale sulla la figura femminile, principale fonte d’ispirazione per l’arte della poesia e della musica del medioevo e non solo.

Come per i precedenti appuntamenti di “Quadri Musicali” dopo il concerto e l'aperitivo presso Le Fofò Bistrot di C.So Diaz è possibile prenotare una visita guidata alla Grande Mostra ai Musei San Domenico per esplorare l'esposizione dedicata a Maria Maddalena. I concerti aperitivo del Centro Diego Fabbri sono organizzati in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, Arti per la Nonviolenza APS e Teatro Diego Fabbri, e grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Ingressi: concerto + aperitivo (presso Musei San Domenico), 8 €, ingresso gratuito per possessori tessera sostenitore del Centro Diego Fabbri. Visita Guidata alla Mostra “MADDALENA. IL MISTERO E L’IMMAGINE”: ingresso 15€, ingresso ridotto 10 € per possessori tessera sostenitore del Centro Diego Fabbri

Nel rispetto delle misure sanitarie vigenti è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it - WhatsApp 328 243 5950