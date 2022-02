“Quadri musicali” al Ridotto del Diego Fabbri: tornano i concerti aperitivo tra cultura, musica e letture

Ritornano con un nuovo ciclo di cinque incontri gli appuntamenti con i concerti aperitivo del Centro Diego Fabbri, in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, un percorso all’interno della Scuola dello Spettatore che da oltre dieci anni accompagna il pubblico alla visione di opere teatrali e grandi mostre.

I cinque appuntamenti - in programma alle 11.30, le domeniche mattina, avranno come cornice il Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì dove il pubblico sarà accompagnato tra note e letture. Al termine dei concerti sarà possibile infatti scambiarsi opinioni durante l'aperitivo offerto presso Le Fofò. Per chi ancora volesse godere di cultura e bellezza, dopo i primi due eventi di anteprima, per i restanti sarà possibile partecipare ad una visita guidata alla mostra "Maddalena. Il Mistero e L'immagine" ai Musei San Domenico.

Il calendario prende il via domenica 20 febbraio con "Hommage à Edith Piaf et à la Chanson Française" tra le note e la voce di Sara Jane Ghiotti e Giacomo Rotatori. Gli appuntamenti proseguiranno domenica 20 marzo con l'evento dal titolo Il Ritmo dei Sogni di Peppe Consolmagno , Polistrumentista, Domenica 3 Aprile sarà il trio composto da Vince Vallicelli - Percussioni, Roberto Villa - Basso, Nicola Peruch – Tastiere a presentare “Le Mie Radici”. Gli ultimi due appuntamenti sono previsti per Domenica 24 Aprile, con “Donne in Musica” tra le note di Tadeja Kralj all'Arpa e Tanja Jarc al Flauto e per Domenica 8 Maggio con la Nyckelharpa Resonance in un evento dal titolo “La Guida dei Pellegrini di San Giacomo de Compostela”.

Partendo dalla valorizzazione del pensiero del noto drammaturgo forlivese Diego Fabbri, che affermava "il teatro di tutti e per tutti", si è dato vita ad un vero e proprio itinerario che vede coinvolti il teatro, la musica e l'arte espressiva.

Per accedere ai concerti è obbligatoria la prenotazione tramite mail:info@centrodiegofabbri.it o whatsapp al 328 2435950. Ingresso Concerto 8 €, omaggio per i possessori della tessera sostenitore del Centro Diego Fabbri.