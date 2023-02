"Quadri musicali": classica, ma anche jazz e famose colonne sonore al Ridotto del Diego Fabbri

Domenica 12 febbraio ore 11.30, al Ridotto del Teatro Diego Fabbri tornano i “Quadri Musicali – Scuola dello spettatore”, la rassegna di concerti-aperitivo tra note, parole e cultura al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì con il primo appuntamento del 2023. Sarà il Reeling Quartet il protagonista della domenica di musica e cultura al ridotto del Teatro cittadino.

Si tratta di un giovane quartetto, composto da Emanuele Bani alla Chitarra e violoncello, Luca Galeati al Contrabbasso, Isacco Marchesi alle batteria e painoforte e Francesco Ranzi ai sassofoni. I quattro giovani musicisti emiliano-romagnoli che si sono conosciuti in occasione del "Forlì Festival della musica giovane del Mediterraneo 2022" suonano insieme nella Giovane Orchestra Paneuropea. Qui hanno stretto un legame culturale e musiclae che li ha condotti a creare, una formazione versatile e coinvolgente capace di emozionare il pubblico con un mix eterogeneo di musiche e stili diversi, dalla classica, fino all jazz passando per alcune intramontabili colonne sonore cinematografiche. L’evento chiude il primo ciclo di appuntamenti invernali in attesa dell’annuncio dei prossimi Concerti-aperitivo che si legheranno al tema della Mostra ospitata ai Musei San Domenico “L’arte della Moda”

Come ormai tradizione dei concerti domenicali del Centro Diego Fabbri, la performance sarà caratterizzata da un approccio che coinvolge il pubblico, una metaforica danza, quella della bellezza e della poesia della vita. Un nuova opportunità per abbattere la “barriera” tra pubblico e artisti, in un gioco di suoni, emozioni e voci. Al termine del concerto, come per ogni appuntamento di Quadri Musicali, sarà organizzato un aperitivo a cura di Jump cafè presso il Ridotto del Teatro Fabbri, un’occasione per il pubblico ed i musicisti di approfondire i temi e suoni del concerto in un clima di scambio e confronto. Quella di domenica 12 febbraio sarà una nuova grande occasione per vivere la cultura e le emozioni della la musica in uno dei luoghi simbolo della cultura locale come il Teatro Fabbri che prende il nome da uno dei cittadini più illustri di Forlì in campo culturale, teatrale e oltre.

La prenotazione agli eventi è obbligatoria - WhatsApp 328 243 5950. Concerto + Aperitivo a cura di Jump Cafè: Ingresso €12 - Ridotto Tessera Sostenitore CDF Gold: 8€. L’ingresso ridotto ai possessori della tessera sostenitore Gold del Centro Diego Fabbri, tessera sottoscrivibile presso il Centro Diego Fabbri (0543.30244 – info@centrodiegofabbri.it) che dà diritto a riduzioni per eventi culturali del territorio e sostiene l’associazione. Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it - tel. 0543 30244 - WhatsApp 328 243 5950