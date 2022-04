Tornano i "Quadri musicali": al Ridotto del Diego Fabbri la musica del Luminoso Duo

Quarto appuntamento del ciclo “Quadri musicali”, i concerti aperitivo del Centro Diego Fabbri in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, Arti per la Nonviolenza APS e Teatro Diego Fabbri, all'interno del percorso “Scuola dello spettatore” che da oltre dieci anni accompagna il pubblico con eventi legati a musica, teatro, mostre e cultura, grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Domenica 24 aprile alle 11.30, al Ridotto del Teatro Diego Fabbri, il ciclo propone una nuova performance musicale, “Donne in musica” con il Luminoso Duo, composto da Tadeja Kralj all'arpa e Tanja Jarc al flauto. Un concerto virtuosistico, in cui due giovani interpreti propongono al pubblico musica di compositrici, e brani dedicati all'universo femminile dai grandi nomi della musica internazionale Da Mel Bonis a Cécile Chaminade passando per l'Ave Maria di Astor Piazzolla, un concerto al femminile, dedicato alle“donne in musica”, come tributo alla grande mostra ai Musei San Domenico che mette al centro Maria Maddalena come sintesi delle molte specificità che il mondo femminile porta in sé. Il concerto/evento sarà anche l’occasione per esplorare e riscoprire, tra le note di arpa e flauto, una visione prospettica più ampia, che lega i suoni ai colori, le melodie alle sensazioni ed emozioni dell’arte figurativa.

Il percorso sarà arricchito da una grande opportunità di visitare la grande Mostra ai Musei San Domenico “Maddalena. Il mistero e l’immagine” con una visita guidata, dopo il concerto e il seguente aperitivo offerto presso Le Fofò bistrot di Corso Diaz.

Informazioni

Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile su: shorturl.at/csvzR. Ingressi: concerto + aperitivo (presso Le Fofò), 8 €, ingresso gratuito per possessori tessera sostenitore del Centro Diego Fabbri. Visita Guidata alla Mostra “Maddalena. Il mistero e l’immagine” ingresso 15€, ingresso ridotto 10 € per possessori tessera sostenitore del Centro Diego Fabbri

Nel rispetto delle misure sanitarie vigenti è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it - WhatsApp 328 243 5950