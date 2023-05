"Quando" alla Sala San Luigi dal 23 al 28 maggio

Dal 23 al 28 maggio alla Sala San Luigi è in programmazione "Quando", il nuovo film di Walter Veltroni ambientato a Roma. Giugno 1984, in una piazza San Giovanni gremita per il ricordo dello scomparso leader del Pci Enrico Berlinguer, un palo ferisce e manda in coma Giovanni, un giovane diciottenne. Dopo 31 anni, nel 2015, Giovanni si risveglia destando non poca sorpresa tra i medici e suor Giulia, che lo vegliava da anni. Dopo lo spaesamento iniziale, Giovanni prova a rimettersi in partita con la vita grazie a suor Giulia e al giovane introverso Leo, affetto da mutismo selettivo. Il suo primo obiettivo, ormai quasi cinquantenne, è ritrovare il suo grande amore, Flavia.



IN PROGRAMMAZIONE:

martedì 23 maggio ore 21.00



domenica 28 maggio ore 21.00