"Quante storie nella Storia": una settimana di eventi digitali con i patrimoni d'archivio

In occasione dell'edizione 2021 della Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in Archivio "Quante storie nella Storia", l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone un viaggio virtuale lungo una settimana attraverso le fonti archivistiche conservate in Istituto utili per le ricerche genealogiche e per riscoprire le “avventure” di genitori, nonni, bisnonni e trisavoli.

Dal 3 al 9 maggio le pagine Facebook e Instagram dell’Archivio, quest’ultima inaugurata da pochi giorni in previsione di questo evento digitale, si animeranno di video, racconti, attività di carattere ludico, nel tentativo di far conoscere il patrimonio archivistico conservato anche a un pubblico non ancora abituato a frequentare gli archivi. Un giorno dopo l’altro le diverse fonti si racconteranno e si mostreranno presentandosi al pubblico in modo diretto e “amichevole”, in linea con le finalità didattiche dell’iniziativa di riferimento.