Quaranta racconti ambientati all'interno dei musei forlivesi, presentazione del libro di Simona Palo

Viene presentato Venerdi 17 Settembre ore 20.30 nel Refettorio dei Musei San Domenico, Piazza Guido da Montefeltro, il libro di Simona Palo "Forlì ad opera d'arte. Quaranta racconti per scoprire il patrimonio della città", casa editrice 'Tempo al libro' (Faenza), iniziativa che si inserisce tra quelle promosse dal Festival del Buon Vivere. Relatore della serata, alla presenza dell'editore Mauro Gurioli e dell'autrice, sarà il Prof. Enzo Pellegrini, giornalista e fotografo, le cui immagini sono presenti in collezioni pubbliche e private di tutto il mondo. La presentazione del libro sarà l'occasione per parlare delle donne nei racconti che contiene, dalla Collezione Verzocchi alla storia di Forlì, antichi mestieri e personaggi illustri forlivesi.

Il volume contiene quaranta racconti ambientati in prevalenza all'interno dei musei forlivesi con protagoniste le opere parlanti della Collezione Verzocchi e tanti altri capolavori sparsi per i palazzi e luoghi storici di Forli, corredato da immagini a colori delle opere piu' significative. Forlì ad opera d'arte, con il Patrocinio del Comune di Forlì e dell'Assessorato alla Cultura, nasce da un progetto della scrittrice volto a valorizzare e promuovere il patrimonio artistico forlivese, un incontro tra narrativa e realta'.

"Sono storie che racchiudono mondi interi, riporta nella prefazione lo scrittore Cristiano Cavina, gustosissime per chi ama saperne di più, evocative e divertenti. Soprattutto, sono storie in cui traspare il nocciolo ardente del raccontare per iscritto: la necessità.(...)Simona ama il suo lavoro e ama i quadri. Ed ecco l'urgenza: raccontarceli per salvarli, per non lasciare niente niente indietro, per condividere la bellezza e non dimenticarsi di sorridere. Ci riesce sempre, a volte in modo toccante, spesso in modo spassoso, sempre con trovate di grande creatività". "Forli ad opera d'arte" è disponibile all'interno del Bookshop del Buon Vivere di fronte ai Musei San Domenico (a partire dal 18 settembre in quello interno), presso le principali librerie forlivesi e disponibile presso la Biblioteca Comunale A. Saffi, oltre che sul sito della casa editrice. Per info e prenotazioni relative alla serata scrivere a:palosimona1@gmail.com .