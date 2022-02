Da Mozart a Ravel: sul palco del Teatro Diego Fabbri il Quartetto Guadagnini

Dopo il concerto di Alessandro Taverna, il cartellone ForlìMusica Primavera continua con un nuovo appuntamento che vede protagonista il Quartetto Guadagnini, giovane ma valentissimo ensemble italiano che spazierà da Mozart a Ravel. Venerdì 25 febbraio, alle 21:00, sul palco del Teatro Diego Fabbri, di Forlì.

Dalla sua nascita, nel 2014, il Quartetto Guadagnini si è esibito nelle più importanti sale da concerto di Italia, Francia, Austria, Germania, Giappone, Emirati Arabi molti altri paesi. Nel 2016 è stato scelto dalla fondazione Stauffer di Cremona per rappresentare l’eccellenza italiana in Cina presso lo Shanghai Exibition Center. Appena dopo due anni dalla sua nascita, nel 2014 il Quartetto Guadagnini vinse il premio Piero Farulli in seno al XXXIII Premio Franco Abbiati. Da allora il Quartetto si è esibito nelle più importanti sale da concerto italiane, in Francia, Austria, Germania, Svizzera, Giappone, Cina, Thailandia, Emirati Arabi. Nel 2015 ha suonato con Beatrice Rana all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, nel 2016 è stato scelto dalla fondazione Stauffer di Cremona per rappresentare l’eccellenza italiana in Cina presso lo Shanghai Exibition Center. Vincitore di premi internazionali, il quartetto è stato invitato a prendere parte ad alcune sessioni dell’ECMA (European Chamber Music Academy. Ha seguito alcune lezioni col Maestro Patrick Juedt e i corsi di perfezionamento per quartetto d’archi tenuti dal Maestro Günter Pichler presso l’Accademia Chigiana di Siena e la ProQuartet di Parigi. Si è esibito su RAI 5 in Inventare il tempo e in Musica da Camera con vista, su RAI 3 accanto a Corrado Augias e Giovanni Bietti in Visionari, ed è ospite regolare di trasmissioni dedicate alla grande musica. Nel 2017 è uscito il primo CD in allegato alla rivista Amadeus dedicato a Brahms e Dvorák. Il Quartetto Guadagnini suona quattro strumenti di liuteria moderna: Fabrizio un Marino Capicchioni costruito a Rimini nel 1962, Cristina un Massimo Nesi costruito a Firenze nel 2006, Matteo e Alessandra suonano, invece, due strumenti del liutaio bresciano Filippo Fasser, la viola è del 2012 e il violoncello del 2016. Il Quartetto Guadagnini è endorser di Jargar Strings, Danimarca.

Informazioni

Biglietto intero € 15,00. Per accedere al concerto è obbligatorio il Green Pass “rafforzato” e mascherina FFP2.

Si possono acquistare i biglietti presso i rivenditori autorizzati, sul sito vivaticket.com e presso la Biglietteria del Teatro Diego Fabbri. La biglietteria del Fabbri è aperta da martedì a sabato dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e il giorno del concerto a partire dalle ore 20,00. È possibile prenotare telefonicamente il proprio biglietto chiamando il numero 0543 26355. Nelle sere di spettacolo la Biglietteria del Fabbri apre alle ore 20.00.

Tutte le informazioni sul concerto e sulla biglietteria sono disponibili sul sito www.forlimusica.it.