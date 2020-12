quarto appuntamento con "prove tecniche" alla sala san luigi, intervista live ad eleazaro rossi

Continua il viaggio alla scoperta del mondo artistico Forlivese con il quarto appuntamento di "Prove tecniche", un programma di interviste live agli artisti di Forlì. Giovedì alle 20.30 si parlerà di comicità con un'intervista live ad Eleazaro Rossi, stand-up comidian forlivese che vanta tanti spettacoli in giro per l'Italia e diverse apparizioni alla trasmissione Comedy Central. Giovedì sera Eleazaro Rossi si aprirà live al pubblico con racconti e aneddoti legati ai suoi spettacoli e alle sue esperienze sui palchi e in Tv.

Inoltre il pubblico potrà partecipare direttamente all'intervista rivolgendo domande i canali social della Sala San Luigi. Durante la serata verranno letti inoltre tutti i messaggi ricevuti nella rubrica Cinepost: una rubrica nata per permettere al pubblico della Sala di rimanere in contatto con il cinema del centro storico, attraverso racconti e storie degli spettatori e spettatrici legati alla propria esperienza nelle sale inviate tramite Facebook e Instagram, o imbucate direttamente alla cassetta postale presente all'ingresso della sala. L'appuntamento con "Prove Tecniche" è previsto quindi per giovedì dalle ore 20.30 sulle pagine Facebook ed Instagram della Sala San Luigi.