Quattro passi sul tetto della Romagna: dalla Campigna al Monte Falco

Il 25 luglio un escursione sul tetto della Romagna. Partendo dalla millenaria abetina di Campigna, ricca di storia e fascino, si giungerà, attraversando maestose foreste, fino ai panoramici pascoli della Burraia alla ricerca dei suoni e delle tracce lasciati dai più rappresentativi animali del Parco.

Escursione in collaborazione con il Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di Santa Sofia.

Percorso: Campigna – Ponticino – Burraia - M. Falco – Fangacci – Ponticino - Campigna.



Ritrovo ore 9.30 a Campigna all’albergo lo Scoiattolo.

Rientro previsto per le ore 16.00 circa.

Difficoltà: media (E).

Lunghezza: 11.5 km

Dislivello: 500 m



Occorrente: abbigliamento adatto alla stagione e a una quota di oltre 1000 m, scarponi da trekking con la suola scolpita, pantaloni lunghi e giacca impermeabile/antivento, acqua (almeno 1l), snack, pranzo al sacco.

Obbligo di mascherina da utilizzare durante le soste e in ogni momento in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.



La partecipazione è gratuita.

Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del giorno precedente o fino ad esaurimento posti.



Per informazioni e prenotazioni

Idro Ecomuseo di Ridracoli, 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net

Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di Santa Sofia , 0543 970249, cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it

