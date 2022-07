Tanti giovani solisti da tutto il mondo per le Stagioni di Vivaldi all’Arena San Domenico

La Stagione Musicale "Forlì Grande Musica”, organizzata da Emilia-Romagna Festival e dalla Young Musicians European Orchestra, con il supporto del Comune di Forlì, giunge il 24 luglio - alle ore 21 - ad uno dei suoi appuntamenti più attesi: l'esecuzione delle "Stagioni" di Antonio Vivaldi, una delle pagine più famose e popolari nella storia della Musica.

I 4 Concerti per violino e Orchestra composti dal "Prete Rosso" saranno eseguiti all’Arena San Domenico dalla Young Musicians European Orchestra che alternerà un diverso solista per ogni stagione. Nella Primavera il solista sarà Indro Borreani, giovane musicista molto espressivo e comunicativo, apprezzatissimo dal grande Uto Ughi. Nell'Estate il cinese Wang Liang, Primo Violino della Hong Kong Philharmonic. Nell'Autunno Giulio Greci, allievo di Stefano Pagliani e già stimatissimo in tutta Europa. Nell'Inverno Orest Smovzh, il violinista ucraino da anni Primo Violino della Young Musicians European Orchestra, che nella primavera scorsa a causa della guerra fu bloccato in Ucraina e, nonostante gli sforzi dei suoi colleghi, non poté uscire dal suo Paese per raggiungere il resto dell’Orchestra per i Concerti di Pasqua. Recentemente Orest ha ricevuto dal suo Governo il permesso di espatriare per potere sviluppare la sua carriera che lo porta in tutto il mondo, e quindi i suoi compagni avranno il piacere di riaverlo a suonare con loro.

"Dopo la pausa forzata del Covid - spiega il nuovo Vicepresidente della Ymeo, il violinista diciannovenne Martino Colombo - l'Orchestra sta riprendendo la sua internazionalità che ne fa un unicum tra i complessi strumentali italiani. Abbiamo suonato recentemente a Tirana e in quell’occasione, in collaborazione con il Comitato Italiano Musica, il Governo Albanese, il Ministero degli Esteri e il Ministero della Cultura Italiano, abbiamo creato questa produzione vivaldiana e questo ponte Tirana-Forlì all’insegna della Musica. Anche la Regione Emilia-Romagna è stata nostro partner indispensabile, attraverso Ater Fondazione, perché ci ha fornito i voli aerei per tutta a nostra Orchestra. Proseguiremo i nostri progetti internazionali in settembre, quando saremo la prima Orchestra Italiana in Vietnam, e in dicembre quando ritorneremo finalmente in Palestina per i Concerti di Natale. Stiamo anche lavorando per svolgere, nella primavera 2023, tournèe in Libano e in Turchia. Già nella formazione che si esibirà a Forlì ci saranno musicisti provenienti da Russia, Ucraina, Cina, Malesia, Spagna e Bulgaria".

I biglietti per il Concerto del 24 luglio, con prezzi da 1 a 10 euro, sono disponibili su Vivaticket, oppure la sera del Concerto presso l’Arena San Domenico a partire dalle 19:30. Per info: erconcerti1@yahoo.it