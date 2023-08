Quattro venerdì alla scoperta della 'tenebrosa' fortezza di Castrocaro

Una rassegna di quattro visite guidate notturne alla scoperta della Fortezza medievale di Castrocaro e del Battistero di San Giovanni alle Murate, per l’occasione straordinariamente aperti, a cura di Chiara Macherozzi, Guida Turistica della Regione Emilia -Romagna e della ProLoco di Castrocaro Terme, nelle serate di venerdì 18 e 25 agosto, 1 e 8 settembre.



Nel "fresco" belvedere della fortezza, accarezzata dal vento del crinale dell'Appennino Tosco-Romagnolo per ascoltare la storia della Valle del Montone, anche detta "dell’Aquacheta", cantata e percorsa da Dante. Accompagnati da melodie dell'epoca e sotto una meravigliosa stellata, si andrà alla soperta della suggestiva corte interna, che ospita la chiesetta di Santa Barbara, l’ulivo secolare, il pozzo e antichissime grotte, per poi salire - attraversando le anguste nicchie delle secrete e dei tormenti - in cima alla torre, da cui ammirare un altro panorama. Tra storie di fatti di sangue e di spionaggio, leggende di streghe e di fantasmi, si arriverà al ricchissimo museo, fino a scendere nei suggestivi sotterranei di pietra, scavati nel Sasso Spungone. Infine saranno eccezionalmente aperte le porte del Battistero di San Giovanni alle Murate, un vero e proprio gioiello racchiuso nella Murata e custodito da due porte: Postierla e San Giovanni. Per tutta la serata sarà aperta l’Enoteca della Fortezza.

Informazioni



Ritrovo alle 20:45, per l'inizio della visita guidata alle 21. Tariffe a testa di visita guidata: € 15 adulti, € 10 studenti universitari e di scuole superiori, € 8 ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Si aggiungono le tariffe biglietti di ingresso: € 8 a partire dai 19 anni, € 5 dagli 11 ai 18 anni. Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp scritto al 349-8087330 entro due giorni prima della data prescelta. La visita guidata si effettuerà solo al raggiungimento di un quorum minimo necessario di prenotazioni pervenute entro i termini prestabiliti. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo