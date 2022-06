"Quel tenore è proprio un...! Storie dell'opera lirica"

Qual è il legame fra Garibaldi, James Joyce e l'opera lirica? E cosa c’entra Montale con la gobba di Rigoletto? O il Kaiser Guglielmo II con Stalin?

Paolo Cavassini rivolge queste domande sia agli esperti melomani che agli ascoltatori meno navigati, e risponderà a questi quesiti con una kermesse di suoni, immagini e narrazioni. Veterinario per professione, storico per vocazione e baritono amateur per temerarietà, Paolo Cavassini è fin dall’adolescenza un onnivoro e disorganico cultore di storie e memorie dell’opera lirica, con una particolare inclinazione per il grande repertorio italiano, l’opera russa e il dramma musicale wagneriano.