"Quello che non si vede": Don Dante direttore del Cuamm Medici con l’Africa ospite a Medicina e Chirurgia

Don Dante direttore del CUAMM Medici con l’Africa, il 25 ottobre alle ore 18, sarà ospite della facoltà di Medicina e Chirurgia al Campus Unibo a Forlì, al Teaching Hub in Aula 3, viale Corridoni 20, per raccontare "Quello che non si vede", ovvero gli effetti indiretti della guerra in Ucraina nei progetti in Africa.

Evento organizzato dal Centro Studi Gianni Donati dell’Azienda Sanitaria Romagna con la partecipazione del Centro Missionario Diocesano e la facoltà di Medicina.