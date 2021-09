"Quello che possiamo imparare in Africa": il tema della salute protagonista al Festival del Buon Vivere

L'associazione Salute e Solidarietà sarà protagonista dell'incontro, patrocinato dall'Ausl Romagna, dal titolo "Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune", che si terrà sabato 18 settembre alle 19 in piazza Guido da Montefeltro 12, nell'ambito del Festival del Buon Vivere. Saranno presenti il direttore generale e il direttore sanitario dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori e Mattia Altini.

