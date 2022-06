Sotto la quercia secolare di Villa Rotta per parlare di cambiamenti climatici

Venerdì 10 giugno, con ritrovo e partenza alle ore 19.00 da via Rino Morgagni (piazzale Circolo Arci), Villa Rotta, Forlì, l'ADS Carpinello e il locale Comitato di Quartiere organizzano una passeggiata per raggiungere al tramonto la grande quercia di via Ca' Bagnoli-via Brasini.

Una volta giunti sul posto interverranno Aureliano Ronchi, coordinatore del quartiere, Gabriele Zelli, che ricorderà i principali alberi secolari presenti in zona e le azioni intraprese per salvaguardare la grande quercia, Nadine Finke per conto di Parents For Future Forlì, che parlerà dei cambiamenti climatici, dell'importanza degli alberi per il clima e dei comportamenti da tenere per il futuro delle giovani generazioni.

La recita di poesie da parte dell'Associazione culturale L'Ortica e brani musicali eseguiti alla fisarmonica da Giuseppe Tedaldi alterneranno i vari interventi. La serata si concluderà con un aperitivo ecosostenibile per tutti i partecipanti.

Per sedersi a terra si consiglia di portare una coperta, così come è opportuno, per poter organizzare al meglio l'aperitivo, confermare la partecipazione inviando un messaggio WhatsApp o SMS entro l'8 giugno ai seguenti numeri telefonici: 3485241485 (Aureliano); 3381170266 (Sabrina); 3495590993 (Nadine). In caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.