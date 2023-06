Alla Rocca di Meldola una serata col duo "I Molleggiati"

Martedì 4 luglio appuntamento alla Rocca di Meldola con "R'estate In Paese 2023". Una serata che prevede un'apericena a partire dalle ore 19.30 e il concerto musica live alle ore 21.00 del duo "I Molleggiati", tributo ad Adriano Celentano con repertorio musicale a partire dagli anni '60 e '70 (Gabriele Graziani voce, Michele Barbagli alla chitarra e percussioni a pedali). Sia l'Apericena che il Concerto si svolgerà sulla Terrazza delle Cisterne. Per l'Apericena si consiglia la prenotazione solo per i gruppi numerosi. Si ricorda che in occasione di questa serata la Rocca non è visitabile.