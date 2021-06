'R'estate in paese' giunge alla 14esima edizione: due martedì in festa

Martedì 22 giugno, a Meldola, festa paesana all'insegna della buona musica suonata dal vivo, con auto e moto d'epoca e mercatino degli hobbisti.

Martedì 29 giugno serata danzante con le migliori scuole di ballo del circondario, presentazione di ottimi vini prodotti da aziende del territorio e mercatino degli hobbisti.

In entrambe le serate saranno presenti stand gastronomici per una cena o un aperitivo in compagnia, ma sempre in totale sicurezza.



