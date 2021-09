Raccontare l'Afghanistan con le parole del missionario Padre Moretti

"La crisi Afgana di queste ultime settimane non può lasciarci indifferenti e siamo consapevoli che il dialogo e la solidarietà sono l’unica via per una convivenza pacifica. Ma come affrontare questi delicatissimi temi? Quali interessi sono in gioco? Come accogliere e soccorrere chi è in fuga?"È sulla scia di queste domande che alcune realtà associative si sono ritrovate e organizzato per lunedì 27 settembre, ore 20.30, presso la Parrocchia di Regina Pacis un incontro con due relatori d’eccezione per provare a raccontare l’Afghanistan.

Padre Moretti, Barnabita per 33 anni missionario in Afghanistan con una grande passione per quei posti e soprattutto per quelle persone. Fawad e Raufi, nato a Kabul, dove si è laureato e faceva l’insegnante. Dal 2016 vive in Italia e continua a scrivere bellissimi racconti sulla sua tormentata e sofferta terra d’origine.

Ingresso a offerta libera; l’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme Anti-Covid. Green Pass obbligatorio.