Racconti sulla Dakar con la giornalista Elisabetta Caracciolo ed il pilota forlivese Andrea Schiumarini

Le colline di Forlì ospiteranno una serata all’insegna delle emozioni della Dakar. Il 14 luglio alle ore 19.00 presso Casetta Rio del sol - Via dei Sabbioni – si svolgerà un evento gratuito ed aperto a tutti gli appassionati di motorsport e di avventure tra le dune del deserto.

Ad accompagnare il pubblico in un viaggio tra storie, personaggi ed emozioni della Dakar, il rally raid più famoso al mondo, saranno proprio due suoi protagonisti; la giornalista Elisabetta Caracciolo ed il pilota forlivese Andrea Schiumarini. Sarà quindi un cielo romagnolo, ma con le tipiche atmosfere di un bivacco in mezzo al deserto, a fare da sfondo ad un racconto a due voci. La prima voce sarà quella di Elisabetta Caracciolo, giornalista e speaker del mondo del motorsport con oltre 20 anni come inviata alla Dakar per diverse testate giornalistiche. Autrice di diversi libri ha prima vissuto e poi raccontato le gesta, le avventure e disavventure dei protagonisti dei grandi eventi del motorsport. La seconda voce sarà invece quella del pilota forlivese Andrea Schiumarini che, dopo aver inseguito il sogno della Dakar sin da bambino, ha vissuto la gara come protagonista per tre edizioni, 2019 in Perù e 2020 e 2022 in Arabia Saudita e che si sta preparando per una nuova campagna sportiva. Per l’occasione sarà anche presentata la nuova edizione del libro di Elisabetta Caracciolo “Con le tasche piene di sabbia”.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti.