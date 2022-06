Racconti di guerra e di famiglia: Maurizio Casali presenta il suo libro

Martedì 7 giugno (ore 18,00), nel cortile dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì (via C. Albicini, 25) si svolgerà la presentazione del libro "Mo i tira a te. Racconti di guerra e di famiglia" (editore Minerva, 2022) di Maurizio Casali. Nel volume si susseguono i racconti del padre dell’autore, Sergio, che fu partigiano nella leggendaria 28? Brigata Garibaldi comandata da Bulow e del nonno materno Domenico. Il libro, ricco di aneddoti narrati anche con un taglio ironico, è arricchitodadocumenti (articoli e carteggi) provenienti dall’archivio di famiglia. Dialoga con l’autore il giornalista e saggista Pietro Caruso. Modera l’incontro lo storico e docente universitario Domenico Guzzo, direttore dell’Istorecofc. L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria Ubik di Forlì.La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento posti disponibili, ed è valida per l’aggiornamento dei docenti. In caso di maltempo la presentazione si terrà al chiuso.