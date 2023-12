Racconti di incontri: il volontariato negli avvocati di strada e nel teatro civile

Incontro pubblico sul volontariato giovedì 7 dicembre alle 20,45 salone comunale di Forlì. L’Associazione Paolo Babini Odv di Forlì da alcuni anni, in occasione della giornata mondiale del volontariato, organizza incontri pubblici per promuovere la cultura del volontariato e della gratuità e far conoscere una realtà del territorio. Lo scorso anno, nel salone della parrocchia di San Paolo Apostolo di Forlì, ha organizzato una serata dove sono intervenuti i medici volontari dell’Associazione “Salute e Solidarietà” di Forlì con la partecipazione di Marco Cortesi attore forlivese del teatro civile.



Anche quest’anno il 7 dicembre alle ore 20,45 presso il salone comunale di Forlì l’associazione organizza un evento pubblico dal titolo “RACCONTI DI INCONTRI” in cui parteciperanno l’Associazione Avvocato di Strada Odv e l’attrice del teatro civile Tiziana Di Masi che ha realizzato lo spettacolo sul volontariato dal titolo “IoSiamo” dal quale ha avuto origine l’omonimo libro.

Per l’Associazione Avvocato di Strada interverranno l’avv. Matteo Festi membro del direttivo nazionale e l’avv. Francesco Roppo coordinatore della sezione di Forlì-Cesena intitolata a Vanni Casadei cofondatore nel 1984 dell’Associazione Paolo Babini.



Per informazioni Francesco Altamura 3498161733