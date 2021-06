Racconti di viaggi e moto: il forlivese Riccardo Prati ai Mercoledì in centro

"Incontri di viaggio": mercoledì 23 giugno il forlivese Riccardo Prati sarà in via Giorgio Regnoli con la sua moto e i suoi libri in occasione dei Mercoledì in centro .

Prati parlerà di viaggi, di moto e del suo libro "Una vita in viaggio", il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas di Makeni in Sierra Leone, dove ha fatto volontariato.