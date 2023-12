"Racconti sotto l'albero", a Meldola un pomeriggio di letture animate

Mercoledì 27 dicembre, dalle 16.30 alle 18, la Biblioteca Comunale Torricelli, piazza Orsini 12/b Meldola, ospiterà "Racconti sotto l'albero": un pomeriggio di letture animate per i bimbi da 0 a 6 anni. A divertire i più piccoli saranno le voci delle volontarie del gruppo Nati per Leggere. Per informazioni: 0543.495143; biblioteca@comune.meldola.fc.it.