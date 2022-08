Racconto di un'esperienza in Cambogia con l'insegnante Cristina Soffiantini

Prezzo non disponibile

La Parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio propone per lunedì 29 agosto alle ore 21,00, un incontro con Cristina Soffiantini, insegnante di matematica, che racconterà la sua esperienza vissuta in Cambogia.

"In questo paese l’ideologia ha azzerato tutto, ogni persona che riusciva a tenere in mano una penna è stata eliminata (1.500.000 morti). La ricostruzione parte proprio dai villaggi in cui ricomincia la scuola: lì nasce l’esperienza che trasmette speranza". Soffiantini darà una testimonianza della sua esperienza sul campo.ù

In collaborazione con l’Associazione Aiuto Adolescenza