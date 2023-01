“Radici resistenti: Iris Versari” : a Forlì e Portico una lettura che ricorda la partigiana

Le sezioni ANPI di Forlì e Val Montone presentano una lettura che ricorda la figura di Iris Versari, una delle 19 donne partigiane medaglia d'oro al valor militare. Ne ricorderanno il sacrificio e la storia, nello spettacolo intitolato “Radici resistenti: Iris Versari” Michela Gorini e Sabina Spazzoli, con l'accompagnamento musicale di Mirko Catozzi il 28 gennaio alle 18,30 a Forlì al Games Bond via Daverio 5.

Si replica il 29 gennaio a Portico di Romagna alle 17 al teatro Iris Versari , via Tosco Romagnola 31. Iris, che si suicidò perchè ferita , non volendo ostacolare la fuga dei suoi compagni, fu appesa ai lampioni di Piazza Saffi, insieme agli altri eroi del battaglione Corbari .

Una lapide di Aldo Spallicci ne ricorda il sacrificio:

FRA TIRANNIA E LIBERTÀ / FRA DITTATURA E POPOLO / STANNO PIETRA DI CONFINE / LE FORCHE DI / SILVIO CORBARI / IRIS VERSARI / ADRIANO CASADEI / ARTURO SPAZZOLI / XVIII AGOSTO MCMXLIV



Il 27 gennaio, giornata della memoria una delegazione dell'ANPI forlivese, alle 12,00 porterà una corona all'ex albergo Commercio in corso Diaz 79. L'hotel fu requisito dai nazifascisti e trasformato in campo di concentramento. Da lì partirono forlivesi e rastrellati in altri territori, verso i campi di sterminio. E gli ultimi, prima della presa della città furono uccisi nei pressi dell'Aeroporto. Perchè la shoah è passata anche da Forlì.