A Forlì l'"Electric Christmas Day 2022", il raduno di auto elettriche

Raduno di auto elettriche a tema natalizio. Domenica 27 novembre si terrà l'"Electric Christmas Day 2022", un giorno di saluti e di scambi di opinioni legati alla mobilità elettrica. Il programma prevede il ritrovo alle 9 al Centro Commerciale Punta di Ferro, zona Supercharger e Ionity; mentre alle 9,45 la partenza della parata scortati dalla polizia Locale di Forlì in direzione Piazza Aurelio Saffi, dove le vetture faranno bella mostra di se fino alle 12.30 circa.

I partecipanti al raduno poi prenderanno la via verso “Quel Castello di Diegaro”, per il pranzo di rito. Dopodichè ritorno al Centro Commerciale Punta di Ferro, dove si chiuderà l'evento. I posti per l'Electric Christmas Day sono limitati: le iscrizioni chiuderanno il 24 Novembre, salvo esaurimento posti. È obbligatorio prenotarsi anche solo per la parata della mattina e comunicare la targa della vettura per poter accedere alla Ztl di Forlì. Per maggiori informazioni: +39 392 057 55 45 (Daniele Sperti )