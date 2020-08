Raduno d'auto storiche e prove d'abilità con la Coppa "Città di Meldola"

Si disputa sabato 5 settembre la 14^ Coppa Città di Meldola, la manifestazione non competitiva e raduno di auto storiche con prove di abilità che attrae ogni anno tanti appassionati delle quattro ruote d'epoca.

Ritrovo in piazza Orsini dalle 14.30 alle 16.30 per il controllo dei documenti, poi alle 17.30 la partenza della manifestazione. Le auto sfilano per un totale di 87 km tra le colline romagnole toccando i luoghi di interesse storico, culturale e paesaggistico del territorio, esibendosi in 24 prove di abilità.

Alle 20 è previsto l'arrivo al ristorante la Nuova Brocca di Meldola dove seguono aperitivo, cena e premiazioni. Per iscrizioni: info@racingteamlefonti.com