Rassegna cinematografica sui temi dell'inclusione, dell'educazione e della marginalità: si parte con "Marylin ha gli occhi neri"

Appuntamento al Teatro Verdi di Forlimpopoli giovedì 11 maggio, alle 20:45, per la proiezione del film Marylin ha gli occhi neri, pellicola italiana del 2021 diretta da Simone Godano. In collaborazione con la Cooperativa Sociale Lamberto Valli, il film fa parte del ciclo Educazione e Marginalità, iniziativa volta a sensibilizzare sui temi della disabilità e del disagio di un sentirsi diversi attraverso la potenza del cinema.

Il film racconta la storia di una stravagante coppia Clara e Diego: lei mitomane e bugiarda perfetta, interpretata da Miriam Leone, e lui nevrotico e frustrato a causa di eventi passati della sua vita, interpretato da Stefano accorsi. I due si incontrano in un centro diurno di riabilitazione per persone disturbate dove sono seguiti da uno psichiatra, Paris e insieme riescono ad aprire un ristorante proprio lì nel centro di riabilitazione. Gestito da Clara e Diego insieme agli altri pazienti, il ristorante ha un'immediata e inaspettata popolarità proprio grazie all'unicità del servizio e del personale, tuttavia con il successo emergono anche difficoltà e ostacoli che metteranno a dura prova i protagonisti.

Il ciclo di film è aperto al pubblico e rivolto in particolare al territorio in cui da anni la cooperativa opera; la rassegna nasce infatti come occasione di sensibilizzazione sui temi dell'autismo, della disabilità e della malattia psichiatrica. Negli spazi del cinema Verdi sarà presente in occasione delle proiezioni un mercatino della Lamberto Valli con vendita di prodotti. Il ricavato verrà destinato al finanziamento delle attività della cooperativa.



Biglietto intero € 6, biglietto ridotto € 4