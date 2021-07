Rassegna 'Favole' alla Fabbrica delle Candele: appuntamento con Biancaneve

La compagnia "La Baracca – Testoni Ragazzi" sarà protagonista alla Fabbrica delle Candele di Forlì, martedì 13 luglio alle ore 21.15, per il secondo appuntamento con la rassegna Favole. Ad andare in scena sarà lo spettacolo "Biancaneve", scritto da Bruno Cappagli e Fabio Galanti, che ne sono anche interpreti insieme ad Andrea Aristidi.

Trama

Cosa succederebbe se una compagnia teatrale non riuscisse ad arrivare in tempo a teatro per fare lo spettacolo? Per raccontare Biancaneve, poi! Sarebbe un vero problema spiegarlo al pubblico. Ma il direttore del teatro potrebbe avere un’idea geniale. Chiedere a qualcun altro di recitare, “tanto è una storia che tutti conoscono”, figuriamoci chi da anni monta le scene di questo spettacolo.

Ed è così che due tecnici, abituati a stare dietro le quinte, si ritrovano sul palcoscenico a interpretare la classica fiaba, improvvisandosi attori. Nonostante le prime reticenze però, con l’aiuto del loro collega in regia, i due scopriranno il piacere di vivere l’immaginario fantastico del racconto indossando i panni dei vari personaggi della storia. Una trasformazione dei ruoli e degli oggetti in scena per assecondare la narrazione. Una metamorfosi, proprio come quella che vive la protagonista della fiaba nel suo viaggio iniziatico… e come quella dell’individuo durante la crescita.

Biglietti: 5 euro (posto unico); gratuità per bambini 0-3 anni.

Nella sera di spettacolo, la biglietteria alla Fabbrica delle Candele aprirà alle ore 20.15.

Vendita on-line: Vivaticket.

In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Il Piccolo.

Info: 0543 26355 – teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it – www.accademiaperduta.it



