Un'estate di liscio a Castrocaro: arriva la rassegna che celebra la musica tradizionale

A partire dal 24 giugno Castrocaro terme e Terra del Sole arriva la Rassegna del liscio: serate estive tra musica, spettacolo e tradizione. Sarà possibile ascoltare maestri e maestre affermati del territorio e scoprire questa tradizionale e tanto amata musica romagnola. Le serate sono state organizzate nel completo rispetto delle normative Anti-Covid, per garantire la sicurezza di tutti.

Ognuna delle serate della rassegna avrà luogo in piazza Machiavelli, a Castrocaro Terme e durerà dalle 21.00 alle 23.30. Sono già state definite tutte le date di questa rassegna, ideata per far rivivere la cultura popolare della nostra terra tra musica e divertimento: il 24 giugno si esibirà Luca Calbucci (trio), il 28 giugno Rossella Moretti (trio), il 15 luglio Luca Calbucci (trio), il 22 luglio Vanessa Silvagni (trio) e il 12 e 27 agosto Rossella Moretti, si chiude il 9 settembre con Jastin Visani (trio).

Per informazioni contattare l’Ufficio IAT ai seguenti recapiti: 0543 769631 info@castrocarotermeterradelsole.travel - www.castrocarotermeterradelsole.travel