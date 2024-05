"Musica sull'acqua": secondo appuntamento della rassegna alla Chiesa Santa Maria del Voto

"Piccolo galà d'opera": questo il titolo della seconda serata dei 4 concerti in programma presso la Chiesa Santa Maria del Voto nel Quartiere Romiti in Via Firenze 75, organizzata dall'oratorio San Filippo Neri sotto la direzione artistica di Alessandro Vigilante. Venerdì 10 maggio ore 21.00, il baritono forlivese Gianandrea Navacchia insieme al Coro "Renzo Calamosca" Città di Ravenna ed al pianista Filippo Bittasi, diretti da Etsuko Ueda, eseguiranno musiche di G. Verdi, V. Bellini, G. Donizetti. L'ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto all'Associazione AGESCI gruppo Forlì 7 per la ricostruzione della sede scout distrutta dall'alluvione.