Arriva una rassegna a supporto della mostra "Arte della moda", inaugura "Costumi, Metamorfosi, Visioni"

Si apre la rassegna “Costumi, Metamorfosi, Visioni. Itinerari polemici tra arte e moda” collegata alla mostra “L’Arte della Moda” 26 aprile-2 luglio 2023 promossa dal circolo Acli “Lamberto Valli” Aps – Forlì e da una rete collaboratrice di enti e associazioni.

“E’ ormai consuetudine che il circolo Acli “Lamberto Valli” Aps di Forlì – ha detto Alessandra Righini, presidente del circolo Acli Valli e critica dell’arte - presenti un cartellone di eventi collegati alle varie mostre che la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì promuove. In occasione della mostra, in corso, dedicata al tema “L’Arte della Moda”. Il progetto pensato dal Valli e da una rete collaboratrice di 16 fra enti e associazioni vuole cogliere – citando Roland Barthes – non tanto il manufatto, l’opera d’arte del singolo artista e stilista, ma la dimensione culturale, sociale, persino politica e religiosa che costumi e stili, attraverso il sistema della Moda, sono riusciti a produrre nel corso della storia fino alla contemporaneità.

La Moda, infatti, mantiene un legame con il passato, non solo quando diviene “vintage” ma anche nelle sue forme più attuali: secondo Walter Benjamin essa è autentica figura di un processo di “presentificazione incandescente” di motivi del passato apparentemente perduti ma divenuti presenti nel tempo trascorso come una miccia che “esplode” nel presente. La rassegna propone di valorizzare la mostra forlivese attraverso un approccio polisemico che spazia dagli incontri delle idee ai concerti musicali, dalle visite guidate d’arte alle proiezioni cinematografiche a tema con commento, dalle danze alle rappresentazioni teatrali”.

La professoressa Gabriella Tronconi Medri, in rappresentanza della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, ha sottolineato l’importanza che la rassegna va assumendo, nel corso degli anni, per la qualità degli incontri e l’ampiezza della rete che coinvolge sempre più enti e associazioni”.

L’assessore Paola Casara, delegata per le politiche educative e giovanili del Comune di Forlì, che sarà in veste attoriale presente a uno degli eventi della rassegna, ha sottolineato l’importanza che la rassegna guardi agli studenti e alle giovani generazioni forlivesi come soggetti di destinazione delle iniziative. A sua volta l’ex-assessore Luigi Ascanio, assessore alle politiche educative del Comune di Forlì, si rende protagonista attoriale in uno degli eventi della rassegna e ha sottolineato l’importanza della partecipazione alla rassegna. Pietro Caruso, responsabile della sezione cinema della rassegna, ha ricordato i due appuntamenti previsti il 3 e il 10 maggio, mentre Filippo Pantieri, responsabile della sezione musica ha illustrato i due concerti che si svolgeranno il 13 e il 17 maggio.

Gli eventi saranno svolti in presenza, alcuni in streaming sulle pagine Facebook del circolo Acli Valli Aps e delle associazioni della rete, in taluni casi anche su youtube. Ingresso agli eventi gratuito.

Il programma

Si incomincia mercoledì 26 aprile alle 20.45 nella sala Aurora, corso Garibaldi 80, con la conferenza del professor Lamberto Cantoni, semiologo, docente di Teorie della percezione alla Libera Accademia di Belle Arti di Rimini. Cantoni, laureato al Dams, fa parte di uno dei primi gruppi di studenti che furono allievi diretti di Umberto Eco e successivamente ne hanno coltivato l’amicizia e raccolto elaborazioni e stimoli. Cantoni è autore di decine di saggi e centinaia di articoli dedicati allo studio della Moda nel campo delle diverse forme di immagine.

Il secondo appuntamento è al cinema San Luigi, mercoledì 3 maggio ore 20.45, con un film cult per la rappresentazione degli stili più sofisticati alla vigilia degli anni Sessanta, con la proiezione di Colazione da Tiffany per la regia di Blake Edwards. Commenteranno il film Pietro Caruso e il critico cinematografico Miro Gori. L’altro appuntamento con il cinema sarà, una settimana dopo, mercoledì 10 maggio sempre alle 20.45 con il film Il Diavolo veste Prada per la regia di David Frankel uscito nel 2006. Al commento conclusivo, dopo la proiezione, sono stati invitati Pietro Caruso e il critico cinematografico Paolo Pagliarani.

Il 13 maggio sabato alle 21, nella Notte dei Musei, si terrà l’evento musicale nei Musei San Domenico, attraverso un concerto e danze in costume che vedrà insieme l’Ensemble della Sezione Aurea (Luca Gardini, violino, Filippo Pantieri, clavicembalo) insieme ai danzatori della Scuola professionale Ateneo Danza e il video maker Lorenzo Fantini.

Dal 13 maggio alle 18 al 27 maggio alla Galleria Manoni 2.0 (in orari di negozio) si terrà la mostra “Come eri vestita?” storie di donne contro i pregiudizi promossa da Amnesty International. Mercoledì 17 maggio nella Chiesa di Santa Lucia, Corso della Repubblica 77, alle20.45 si terrà la conferenza di Suor Emmanuela Vigliano sul tema “Vestire è Servire”.

Venerdi 19 maggio alle 17.30, in sala Melozzo, è prevista la conferenza sul tema “La stoffa dei giovani. Progetti e Mode in Italia e nel Mondo con la prof. Cinzia Giorgio e Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia e con i Messaggeri del Mondo.

Evento teatrale domenica 21 maggio, ore 20.30, alla Fabbrica delle Candele con lo spettacolo “Nei panni degli altri. Metamorfosi e travestimenti di personaggi fra teatro e storia” per la regia di Loretta Giovannetti e la collaborazione dell’Istituto tecnico Saffi-Alberti di Forlì. Con Luigi Ascanio, Pietro Caruso, Paola Casara, Maria Giorgini, Alessandra Righini, Marco Viroli.

Sabato 27 maggio alle 18 nella Sala Aurora, corso Garibaldi 80, musiche e danze in abito ottocentesco a cura della Società di Danza – Circolo di Romagna Aps, introdotti dall’intervento su Emblemi e costumi mazziniani di Riccardo Tessarini, presidente della sezione Ami “Giordano Bruno” di Forlì.

Lunedì 29 maggio alle 17.30 nella sala Melozzo “Storie della Moda” con la prof. Emanuela Scarpellini, docente della università statale di Milano e il prof. Maurizio Ridolfi, docente alla università statale della Tuscia.

Mercoledì 31 maggio, al Centro Pace alle 17.30, Storie di donne. Costume, diritti, libertà, conferenza di Tina Marinari, coordinatrice campagne di Amnesty International.

Il 1 e il 9 giugno alle 20.30 visite guidate nelle chiese e nei conventi del Centro storico di Forlì con Chiara Macherozzi e Alessandra Righini in collaborazione con l’Unità pastorale del Centro storico – Diocesi di Forlì-Bertinoro.

Oltre al circolo Acli Valli Aps di Forlì, sono partner degli eventi: Amnesty International, Unicef Italia, Libera contro le Mafie, Anpi Sezione di Forlì, Messaggeri del Mondo, Associazione ex Parlamentari della Repubblica, Istituto di studi sul Federalismo e l’Unità Europea “Paride Baccarini”, Associazione Mazziniana Italiana “Giordano Bruno” di Forlì, Unione pastorale parrocchie del Centro storico Diocesi di Forlì-Bertinoro, Associazione di volontariato “Roberto Ruffilli”, Associazione “Luciano Lama”, Manoni 2.0, Movimento Federalista Europeo sezione “Nazario Sauro Bargossi” di Forlì, Istituto scolastico comprensivo “Annalena Tonelli” di Forlì, Olvidados, Società di Danza – Circolo di Romagna Aps.

Collaborano inoltre: Conservatorio Maderna di Cesena, Acli di Forlì-Cesena, Coordinamento Donne Acli Emilia-Romagna, Ateneo Danza, Sezione Aurea Ensemble, Terra Verde, Treottouno, Lady Camelot Rimini, Istituto tecnico “Saffi-Alberti” di Forlì.