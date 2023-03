"Re.Life, il nuovo metodo per rigenerare Corpo e Mente e rinforzare le difese immunitarie”: a Fratta Terme il libro di Annalisa Caladrini

Lunedì 13 marzo si terrà presso il Grand Hotel Terme della Fratta un evento per tutti gli amanti del benessere e della cucina sana. Si terrà la presentazione del libro "Re.Life, il nuovo metodo per rigenerare Corpo e Mente e rinforzare le difese immunitarie”, scritto dalla naturopata Annalisa Calandrini intervistata da Diletta Marabini. Questo libro è una vera e propria guida alla rinascita che include esercizi di meditazione, respirazione, detox alimentare e molte nozioni su come rafforzare le difese immunitarie in modo naturale.

Calandrini non è solo una scrittrice, ma anche una food blogger e consulente alimentare, appassionata della sana cucina mediterranea. È stata anche concorrente e vincitrice della trasmissione televisiva "La Prova del Cuoco" e ha partecipato a numerose manifestazioni, come l'Europa Street Food Festival e Identità Golose. Organizzatrice di eventi del benessere tra cui il Wellness Food Festival a Cesena ama trasmettere la salute che per lei è un punto focale nella vita di ognuno su più versanti. Inoltre, i partecipanti all’evento avranno la possibilità di gustare i prodotti del territorio a km.0, tra cui il Pane e l'Olio dell'azienda agricola Nardini Loretta, i vini della cantina Fattoria Paradiso e la tartare di cefalo Cotregano offerta da Ecopesce Cesenatico.

L'evento si terrà presso la hall del Grand Hotel di Fratta Terme dalle 18:00 in avanti.