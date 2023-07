Al castello il recital del gruppo Ottomarzo di Cusercoli per solidarietà

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Recital di parole, musiche ed immagini per riflettere sul rispetto delle differenze di genere. Il ricavato della serata, ad offerta libera, sarà devoluto al Comune di Civitella di Romagna come contributo per i problemi del territorio derivati dalla recente alluvione.