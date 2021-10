Fiat 500 pronte ad 'invadere' Meldola con il 19esimo raduno

Prezzo non disponibile

Domenica 17 ottobre, a partire dalle 8.30, si svolgerà il 19° Raduno Fiat 500 "Città di Meldola" e auto storiche di ogni tempo promosso dall'Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi" e dal Comune di Meldola in collaborazione con l'Associazione Amici Fiat 500 di Meldola.

Alle ore 8.30 è previsto il ritrovo all'Istituzione Drudi, con relative iscrizioni, per la partenza programmata alle 10.30. Le auto proseguiranno il giro di Meldola, con un percorso che attraverserà il centro storico e le zone collinari, passando per Teodorano con una sosta al Circolo Arci, Montecavallo e Valdinoce. E' prevista una sosta aperitivo al Bar 90. Alle 13.00 in programma il pranzo conviviale presso il Ristorante Luisin 2.0. il raduno si svolgerà nel rispetto delle norme covid vigenti.