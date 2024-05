Residenze artistiche al Teatro Félix Guattari: Masque teatro ospita Stefania Tansini

Dopo la residenza della compagnia Opera Bianco, Masque teatro ospita dal 20 maggio per sette giorni la coreografa e danzatrice Stefania Tansini, che lavorerà a ITACA. La residenza andrà a focalizzarsi sulla creazione della performance all'aperto che sarà presentata al festival Crisalide nella sua parte estiva. Si definiranno il luogo, la luce, la composizione coreografica e musicale e la modalità di fruizione del pubblico. La residenza e la performance coinvolgono Stefania Tansini e Francesca Ugolini.

Stefania Tansini è danzatrice e coreografa. Diplomata all'Accademia Paolo Grassi. Ha lavorato come danzatrice per Romeo Castellucci, Cindy Van Acker, Simona Bertozzi, Luca Veggetti, Enzo Cosimi, Motus. Altri incontri fondamentali: Roberta Mosca, Yasmine Hugonnet, Raffaella Giordano, Michalis Theophanous, Cristina Rizzo, Nanou, Jan Fabre, Silvia Rampelli. Ha iniziato un percorso autoriale di ricerca sul corpo che porta avanti attraverso progetti coreografici. È vincitrice del premio UBU 2022 come "Miglior performer under 35” ed è artista associata alla Fondazione Teatro Grande di Brescia.

Dal 2017 Masque teatro è uno dei cinque titolari del progetto di Residenze Artisti nei Territori promosso da MiC e Regione Emilia-Romagna. Continua anche quest’anno il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione attraverso la creazione di spazi di esperienza nei quali artisti, studiosi, organizzatori e tecnici possano mettere in campo le proprie competenze al fine di dar vita a un sapere condiviso. Sito nel quartiere Schiavonia, il Teatro Félix Guattari si pone come avamposto di un progetto di auto-riqualificazione del territorio urbano teso alla congiunzione tra i centri e le periferie.

Cinque le residenze da febbraio a dicembre 2024 per un totale di più di 60 giornate di ospitalità. Con, in ordine, le compagnie: Lucia Guarino / Nexus, Opera Bianco, Stefania Tansini, gruppo nanou e Dewey Dell. Tutte in permanenza a Forlì negli spazi del Teatro Félix Guattari. La studiosa Sara Baranzoni segue il lavoro delle formazioni artistiche ospitate in residenza.

Maggiori informazioni: https://www.masque.it/



Masque teatro nasce nel 1992. La forza visionaria del loro teatro si esprime nel complesso dialogo che la compagnia sviluppa tra il discorso filosofico, la creazione di prodigiose architetture sceniche e il fondamentale ruolo della figura. Alcuni spettacoli hanno aperto una possibilità che identifica non solo una cifra stilistica, ma una nuova modalità produttiva ed una innovata relazione con il pubblico. Nel 2014 insieme ai filosofi Rocco Ronchi e Carlo Sini danno vita a PRAXIS - Scuola di filosofia. Dal 1994 sono ideatori e organizzatori del festival Crisalide che giunge quest’anno alla sua trentesima edizione.