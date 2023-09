“Respira 2023” torna con Gobbi, Andrea Mario Bert ed Enrico Gregori

Dopo il successo dell’esordio, che ha visto protagonista l’attrice di Summertime Coco Rebecca Edogamhe, torna a Forli? il connubio di arte, spensieratezza e ossigeno; proprio quello che negli ultimi mesi è mancato alla nostra terra, profondamente colpita e tuttavia pronta a lanciarsi in nuove e appassionanti avventure. “Respira 2023” torna mercoledì 20 settembre con il suo secondo appuntamento serale.

E' il festival organizzato da Conifere Studio e Resina 35, realtà fotografica forlivese all’interno della quale si svolgono tutte le 4 date di questo nuovo format, inaugurato mercoledì 13 settembre e che vedrà luce in altre tre occasioni: quelle del 20 e 27 settembre fino al 4 di ottobre. La serie di eventi, completamente gratuiti e volti alla tutela delle espressioni artistiche emergenti, ha l’obiettivo di trasportare ogni partecipante in dimensioni inesplorate e, se vogliamo, dimenticate. Esposizioni fotografiche, dj set, performance canore, tattoo-session e talk con gli ospiti coinvolti permetteranno ai curiosi di godere della serenità perduta, fondendosi alle influenze circostanti e tornando, finalmente, a respirare vita in ogni sua sfumatura.

L’appuntamento è a numero chiuso e per partecipare gratuitamente alla data del 20 settembre -fino all’esaurimento dei posti- è richiesta la registrazione al seguente link: https://tinyurl.com/ye22cyvn. I cancelli apriranno alle ore 19.00 e anticiperanno di mezz’ora il talk con Gobbi, eccentrico artista cesenate che racconterà il suo incalzante percorso musicale. La serata sarà accompagnata da musica, cibo ed esibizioni Andrea Mario Bert, visionario artista locale che racconta l’infinito con l’ausilio del cielo, esporrà infatti le sue opere. Al contempo Enrico Gregori, autore e poeta classe 1989, porterà dei “tentativi di poesia”, partenti dal respiro e diretti a luoghi della parola davvero sorprendenti.