"Respiro (un altro ancora)": in mostra le opere inedite di Paolo Graziani

Un importantissimo evento che si svolge a Forlì per sensibilizzare sulla ricerca scientifica e sulle malattie rare polmonari, in aggiunta ad altre particolari situazioni vissute, hanno portato l’artista Paolo Graziani a riflettere sul valore, sull’importanza di quella unica, singola, preziosa inspirazione d’ossigeno, invitando a soffermarsi su un particolare aspetto: se ci venisse concesso come dono “un altro ultimo respiro” per poter immortalare un immagine, un sentire, un ricordo da portare con noi prima di addormentarci in questa vita e risvegliarci in quella senza fine senza fine, o anche solo per ringraziare, per scusarci, su cosa ci soffermeremmo?

A pochi mesi dall’evento 'Spiragli di luce', Graziani presenta a Forlì un altro emozionante progetto dove racconta 'quell’attimo donato', attraverso 8 opere inedite mai viste prima. Le presenterà la curatrice Silvana Cardinale dell'associazione culturale Regnoli41 Aps in collaborazione con il Buon Vivere allo spazio espositivo in via G. Regnoli 52 a Forlì. Vernissage 18 febbraio ore 17:00