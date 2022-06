Il restauro villa di Teodorico apre le porte ai visitatori per le Giornate europee dell'archeologia

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini dedicherà a Galeata uno dei quattro eventi organizzati sul territorio romagnolo (per l’elenco completo: www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it).

In particolare domenica 19 giugno a Galeata si terrà, a cura del Funzionario archeologo di zona Romina Pirraglia, l’iniziativa Le terme si fanno belle: il cantiere di restauro archeologico del settore termale della “villa di Teoderico”, con l’apertura straordinaria al pubblico del cantiere di restauro attualmente in corso.

La visita prevederà l’illustrazione dei rinvenimenti archeologici emersi durante gli scavi in regime di concessione dell’Università di Bologna, ma soprattutto metterà a fuoco le diverse scelte conservative effettuate ai fini della valorizzazione dell’area. La visite guidate – che si terranno alle ore 15.30/16.30/17.30/18.30 – saranno condotte dal funzionario archeologo e dal funzionario restauratore della Soprintendenza, con la partecipazione di Alessia Morigi e Riccardo Villicich docenti dell’Università di Parma, dei restauratori professionisti incaricati di Phoenix s.r.l., e con il supporto del personale tecnico del Settore Cultura del Comune. Introdurrà il sindaco di Galeata Elisa Deo.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Galeata, che nell’occasione presenterà anche l’installazione ispirata alle strutture archeologiche della Villa a cura degli artisti Matteo Lucca e Oscar Domiguez, realizzata all’interno del progetto Migra Land Art.

Alle ore 19.30 si conclude in bellezza con un aperitivo musicale in compagnia del duo Tito Ciccarese (flauto) ed Elena Indellicati (pianoforte).

L’appuntamento è presso l’area archeologica della Villa di Teoderico [via del Pantano, Galeata (FC)]. Evento gratuito con prenotazione consigliata: 0543 975428-29 / cultura@comune.galeata.fc.it Inoltre, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Galeata e Trail Romagna, saranno possibili escursioni alla scoperta dei beni culturali e archeologici del territorio, con partenza alle ore 10.00 di domenica da piazza Gramsci.