“Rialziamoci e ripartiamo insieme”: un incontro sul benessere psicologico per ricominciare dopo l'alluvione

Nel mese di Maggio 2023 alcune zone dell'Emilia Romagna sono state interessate da un’insolita circolazione atmosferica che ha generato, in gran parte del Paese, piogge frequenti e abbondanti. Se da un lato le precipitazioni meteoriche hanno interrotto il lungo periodo di siccità che incombeva nell'ultimo anno, dall'altro hanno purtroppo scatenato avvenimenti alluvionali mettendo in ginocchio intere popolazioni e provocando anche delle vittime.

Sin dalle prime ore successive agli eventi alluvionali di maggio, Confartigianato di Forlì si è attivata per offrire solidarietà e sostegno alle popolazioni e affiancare gli associati, mettendo a disposizione la professionalità di consulenti che potessero utilizzare i provvedimenti concessi per superare la criticità del periodo.

Ora che l’emergenza è in gran parte rientrata, l’associazione vuole dare l’opportunità a cittadini e imprese di approfondire alcuni temi importanti. Ci sono state forti ripercussioni a livello economico e nella vita professionale di molti cittadini, senza sottovalutare le conseguenze nella sfera emotiva.

Per questo Confartigianato organizza un appuntamento per affrontare insieme timori e preoccupazioni, grazie all’ausilio di una psicologa del benessere.

Giovedì 13 luglio alle ore 18 nella sede di Confartigianato di Forlì in viale Oriani 1 si terrà l’appuntamento “Rialziamoci e ripartiamo insieme”.

Dopo i saluti del presidente di Confartigianato di Forlì Federimprese Luca Morigi e una breve disamina sui provvedimenti disponibili per ristorare privati e imprenditori, a cura del vicesegretario Alberto Camporesi, la psicologa Sonia Sassi terrà una relazione sul come recuperare la serenità mentale per affrontare questi momenti difficili.

Programma

Ore 18 registrazione dei partecipanti

Seguiranno gli interventi:

Luca Morigi presidente di Confartigianato di Forlì

Alberto Camporesi vicesegretario

Sonia Sassi psicologa del benessere



Evento gratuito e aperto al pubblico

Segreteria organizzativa Confartigianato di Forlì 0543452909 - confartigianato@confartigianato.fo.it

È un’iniziativa ideata da Donne Impresa, Giovani Imprenditori e Anap Confartigianato Forlì

Col patrocinio del Comune di Forlì – Assessorato alle Politiche per l’impresa

Col contributo di Ancos