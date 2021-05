Riapre l'Adventure Park e la piscina di Fratta

Sabato 15 Maggio riparte la stagione sportiva di Around Adventures – Parco e Piscina a Fratta Terme di Bertinoro. Da questo week-end ripartiranno le attività di albering nel bosco del parco. Nel mese di Giugno aprirà, inoltre, la piscina e riprenderà, per il secondo anno consecutivo, il centro estivo per bambini dai 3 ai 14 anni. Tra le novità 2021 spiccano due nuovi percorsi baby (senza imbrago), un nuovo percorso adulti tra le sequoie ed un nuovo percorso su carrucole, con emozionante arrivo sulla torre da arrampicata. Per tutto il mese di maggio saranno in promozione gli abbonamenti stagionali per i residenti del Comune di Bertinoro e per i non residenti. L’impianto sarà aperto tutti i week-end di maggio e tutti i giorni a partire da giugno.