Riapre nuovamente Casa Marchini con un duplice percorso

Con l’arrivo delle festività natalizie, visto il grande successo di pubblico delle precedenti iniziative, riapre nuovamente Casa Marchini. L’appuntamento è fissato per domenica 18 dicembre alle ore 16.00 con ingresso da Via Ugo Bassi n. 23, in pieno Centro Storico a Forlì. Il pomeriggio, a cura di Davide Boschini e Simona Palo, prevede un duplice percorso.

La prima parte, con la partecipazione della scrittrice Gabriella Maldini, sarà dedicata alla Pittrice Miria Malandri che ormai da due anni ha stabilito il proprio nuovo Atelier – Abitazione al primo piano della Casa. Per l’occasione Malandri esporrà una antologica delle sue ultime opere. Sarà inoltre possibile ripercorrere tutte le tappe artistiche della Malandri raccolte nel volume intervista “Oltre il Cancello” – conversazione pubblicata da Capire Edizioni.

A seguire nella seconda parte si approfondirà la poliedrica figura di Giovanni Marchini, con un particolare focus sui disegni inediti dell’Artista, ora di proprietà degli Eredi, grazie ai quali si potrà constatare la maestria dei suoi tratti dal vero di forte influenza fattoriana, affinata negli anni di formazione fiorentina, e durante la frequentazione giovanile, prima della Libera Scuola del Nudo di Venezia, e successivamente dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Infine alle pareti del grande salone si avrà modo di ammirare l’esposizione permanente di importanti opere su tela lasciate alla Famiglia.

Il percorso durerà complessivamente un’ora circa. L’evento è gratuito e ad ingresso libero, previa prenotazione alla mail: palosimona1@gmail.com