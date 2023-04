Riaprono le porte i musei di Modigliana

Anche quest’anno, come di consuetudine, i musei di Modigliana riaprono al pubblico nel periodo intercorrente tra i mesi di Aprile e Ottobre. Il Museo Civico “Don Giovanni Verità” e la Pinacoteca Comunale “S. Lega” saranno visitabili già da domenica 23 Aprile dalle ore 17:00 alle 20:00, in occasione della manifestazione Sangiovese in Festa.

A seguire i Musei, apriranno ogni domenica fino a Domenica 29 ottobre, sempre nello stesso orario : 17:00 - 20:00.

Sono previste poi aperture speciali in occasione del 25 aprile e 1 maggio nel consueto orario, mentre nel week-end della terza domenica di settembre, dedicato alle "Feste dell’800", è prevista un'apertura straordinaria in data 16 settembre dalle h 20.00 alle 23.00 e in data 17 settembre dalle h 10:00 alle 18:00.

Per l’anno 2023 la gestione dei servizi al pubblico è stata affidata alla Cooperativa specializzata nel settore dei servizi culturali, “Le Macchine Celibi” con sede a Bologna e che si avvarrà della collaborazione di personale locale; impresa che è stata selezionata a seguito di un bando con Avviso di manifestazione di interesse, finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati.