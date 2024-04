Ricerca in campo aerospaziale: un pomeriggio di approfondimento su “Esplorazione spaziale, mobilità aerea e sostenibilità: sfide e opportunità”

L’Università di Bologna - in collaborazione con l’Unione Giornalisti Italiani Scientifici, ENAV, Forlì Airport, e l’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica - organizza l’evento divulgativo “Esplorazione spaziale, mobilità aerea e sostenibilità: sfide e opportunità” in cui professori e ricercatori dell’Alma Mater divulgheranno insieme ad esperti di ENAC e ENAV le più recenti attività di ricerca nel settore aerospaziale.

L’evento, ospitato mercoledì 10 aprile alle 14.30, nella sede di ENAV Training Center di Forlì, sarà introdotto da Giovanni Caprara, Presidente UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici ed Editorialista Scientifico Corriere della Sera, e moderato da Sara Bagassi, Professoressa di Costruzioni e Strutture Aerospaziali dell’Università di Bologna.

L’evento sarà aperto dai saluti del Magnifico Rettore Giovanni Molari, del Presidente del Campus di Forlì Emanuele Menegatti, del direttore di ENAV Training Center Fabio Olivetti, del Presidente di Forlì Airport Giuseppe Silvestrini e del Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

Nelle sessioni successive saranno affrontati i temi della esplorazione spaziale sostenibile e della mobilità aerea urbana del futuro in chiave divulgativa, con lo scopo di creare consapevolezza sulle importanti sfide ed opportunità che la ricerca aerospaziale affronterà e supporterà nel prossimo futuro. Verrà illustrato come i satelliti in miniatura abbiano reso più accessibile e conveniente l'accesso allo spazio, ma anche la crescente preoccupazione per l'accumulo di detriti spaziali. Progetti come BOOST mirano a risolvere questo problema consentendo il rifornimento in orbita dei satelliti. Inoltre, il progetto ABACO si concentra sulla gestione coordinata del traffico orbitale. Nel settore della mobilità aerea urbana, si discuterà della necessità di affrontare il crescente traffico e si presenteranno iniziative come U-Space, per l'integrazione e la gestione del traffico aereo a bassa quota. Infine, si menzioneranno le tecnologie per la mobilità aerea sostenibile, con un focus sulle riduzioni delle emissioni di CO2 e sull'integrazione di velivoli ad elevata automazione nei contesti urbani e regionali, studiate dai ricercatori del CIRI Aerospace di Forlì.

L’evento è aperto al pubblico ed è necessario registrarsi gratuitamente al link https://eventi.unibo.it/esplorazione-spaziale-mobilita-aerea-sostenibilita entro l’8 aprile.